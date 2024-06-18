Инфляция в еврозоне в мае ожидаемо ускорилась до 2,6%

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на 2,6% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего окончательные данные.

Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом опрошенных Trading Economics аналитиков.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с апрелем, когда она составила 2,4% и была минимальной с ноября прошлого года.

Повышение стоимости услуг в мае ускорилось до 4,1% в годовом выражении с 3,7% в апреле. В то же время подъем цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию замедлился до 2,6% с 2,8% месяцем ранее, промышленной продукции – до 0,7% с 0,9%. Цены на энергоносители выросли на 0,3% после снижения на 0,6% в апреле.

Рост цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в мае ускорился до 2,9%. В апреле показатель увеличился на 2,7%, минимальными темпами с февраля 2022 года. Эксперты ожидали ускорения базовой инфляции до 2,9%.

Потребительские цены в еврозоне в мае выросли на 0,2% в помесячном выражении после подъема на 0,6% в апреле.

Предварительные данные о динамике потребительских цен в июне будут обнародованы 2 июля.