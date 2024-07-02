Поиск

Инфляция в еврозоне в июне замедлилась до 2,5%, как и ожидалось

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 2,5% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с маем, когда она составила 2,6%.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, также предусматривал снижение темпов до 2,5%.

Стоимость услуг в июне повысилась на 4,1%, промышленной продукции - на 0,7%. В обоих случаях динамика совпала с майской.

Тем временем подъем цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию замедлился до 2,5% с 2,6% месяцем ранее, на энергоносители - до 0,2% с 0,3%.

Рост цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в июне остался на уровне 2,9%. Эксперты ожидали замедления базовой инфляции до 2,8%.

Потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 0,2% в помесячном выражении после такого же подъема в мае.

Самая высокая инфляция среди стран еврозоны была зафиксирована в Бельгии (5,5% в годовом выражении), самая низкая - в Финляндии (0,6%). В Германии и Франции потребительские цены выросли на 2,5%, в Италии - на 0,9%, в Испании - на 3,5%.

Окончательные данные об июньской инфляции будут обнародованы 17 июля.

еврозона Европейский союз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $86,8 за баррель

Розничные цены на бензин в Москве держат темпы роста вторую неделю подряд

"Русснефть" вышла из активов в Азербайджане

Nasdaq уведомила Qiwi о делистинге ее акций

"Мечел" не будет выплачивать дивиденды на все виды акций за 2023 год

"Мечел" не будет выплачивать дивиденды на все виды акций за 2023 год

Акции Super Micro Computer стали лидером роста в S&P 500 в I полугодии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });