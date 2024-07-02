Инфляция в еврозоне в июне замедлилась до 2,5%, как и ожидалось

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 2,5% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с маем, когда она составила 2,6%.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, также предусматривал снижение темпов до 2,5%.

Стоимость услуг в июне повысилась на 4,1%, промышленной продукции - на 0,7%. В обоих случаях динамика совпала с майской.

Тем временем подъем цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию замедлился до 2,5% с 2,6% месяцем ранее, на энергоносители - до 0,2% с 0,3%.

Рост цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в июне остался на уровне 2,9%. Эксперты ожидали замедления базовой инфляции до 2,8%.

Потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 0,2% в помесячном выражении после такого же подъема в мае.

Самая высокая инфляция среди стран еврозоны была зафиксирована в Бельгии (5,5% в годовом выражении), самая низкая - в Финляндии (0,6%). В Германии и Франции потребительские цены выросли на 2,5%, в Италии - на 0,9%, в Испании - на 3,5%.

Окончательные данные об июньской инфляции будут обнародованы 17 июля.