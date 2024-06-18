Ле Мэр раскритиковал политику "Национального объединения" и "Народного фронта"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил, что если националистическое "Национальное объединение" или избирательный союз левых сил "Народный фронт" выиграет парламентские выборы, то Францию ждет "долговой кризис".

"Победа наших противников привела бы к надзору (финансовому - ИФ) над Францией", - сказал Ле Мэр в интервью газете Le Monde, опубликованном во вторник.

По его словам, страна переживет "долговой кризис, если их программы будут полностью выполняться".

"Широкое открытие шлюзов государственных расходов в то время, когда мы должны приводить в порядок наши счета, приведет к тому, что Франция окажется под надзором Брюсселя и Международного валютного фонда", - объяснил министр, который поддерживает кампанию президентской партии, не будучи сам кандидатом на этих выборах.

Ле Мэр утверждает, что будущее политики крайне правых и левых уже предсказуемо: "режим жесткой экономии и массивный рост налогов".

Он осудил "невыносимую финансовую легкость" предвыборных предложений "Национального объединения" и фронта различных левых сил, включая Соцпартию и "Непокоренную Францию".

Из-за поражения на выборах в Европейский парламент 9 июня президентской социал-либеральной партии "Возрождение", ощутимо проигравшей "Национальному объединению", Макрон объявил в тот же день о роспуске нижней палаты парламента - Национального собрания - и назначил досрочные законодательные выборы, которые пройдут в два тура - 30 июня и 7 июля.