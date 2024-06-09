Макрон объявил о роспуске Национального собрания

Президент Франции Эммануэль Макрон во время объявления по видеосвязи о роспуске Национального собрания и назначении досрочных парламентских выборов Фото: EPA/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам в воскресенье вечером объявил, что распускает нижнюю палату парламента - Национальное собрание.

"После проведения консультаций, предусмотренных статьей 12 нашей Конституции, я решил вновь дать вам выбор нашего парламентского будущего путем голосования", - заявил Макрон, чье выступление транслировали французские СМИ.

"Поэтому сегодня вечером я распускаю Национальное собрание. Через несколько минут я подпишу указ о проведении парламентских выборов, первый тур которых состоится 30 июня, и второй - 7 июля", - сообщил президент Франции.

Предыдущие парламентские выборы прошли в стране в июне 2022 года. В Национальном собрании последнего состава Макрон столкнулся с серьезным противостоянием депутатов.

Комментируя решение президента, французские СМИ указывают на то, что таким образом Макрон отреагировал на успех побеждающего с заметным отрывом от президентской партии на выборах в Европарламент списка председателя националистической партии "Национальное объединение" Жордана Барделла. Лидер французских крайне правых, отмечает Le Figaro, призвал Макрона "принять к сведению эту новую политическую ситуацию" и "организовать новые законодательные выборы".

Согласно статье 12 французской конституции, парламентские выборы должны состояться "не менее, чем через двадцать и не более чем через сорок дней после роспуска". Последним президентом Франции, который до Макрона распустил Национальное собрание, был Жак Ширак в 1997 году.