Citigroup ждет роста выручки от инвестиционно-банковских услуг во II квартале на 50%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Citigroup Inc. отмечает уверенный рост инвестиционно-банковской активности по сравнению с прошлым годом, заявил главный финансовый директор банка Марк Мейсон в ходе Дня инвестора.

В частности, она увеличилась на рынке слияний и поглощений (M&A), а также в сфере привлечения капитала, отметил Мейсон.

Согласно прогнозу Citigroup, выручка в сегменте инвестиционно-банковских услуг во втором квартале будет примерно на 50% выше, чем годом ранее.

Выручка от операций на финансовых рынках, как ожидается, будет на уровне второго квартала прошлого года или чуть ниже.

Citigroup опубликует результаты за второй квартал 12 июля.

День инвестора, прошедший во вторник, был посвящен подразделению банка в сфере услуг (Citi Services), которое предлагает депозитарные и торговые решения для крупных клиентов, а также проводит операции с ценными бумагами. Выручка этого бизнеса в 2023 году составила $18,1 млрд по сравнению с $12,6 млрд в 2021 году, темпы роста показателя в последние два года составляли по 20%.

Citigroup намерен более тесно взаимодействовать к ключевыми клиентами и расширять клиентскую базу, чтобы добиться дальнейшего роста доходов Citi Services.

Акции банка подорожали на 1,2% во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 18,2%. В среду торги в Штатах не проводятся из-за праздника (День освобождения от рабства).