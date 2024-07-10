HSBC реорганизует инвестиционно-банковское подразделение

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Британский HSBC Holdings Plc частично реорганизует инвестиционно-банковское подразделение, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, руководство этого подразделения приняло решение объединить ряд отраслевых команд аналитиков. Это, как ожидается, позволит им работать более эффективно, отмечают источники.

В последние годы такие шаги предпринял Citigroup Inc. В частности, инвестбанк объединил в одну отраслевую группу сферы технологий и коммуникаций, а также создал широкую группу с фокусом на здравоохранение, потребительский и розничный сектора. Кроме того, в Citigroup была создана команда, сфокусированная на энергетике, добывающих отраслях и химической промышленности.

"Обслуживание клиентов является нашим приоритетом, и для этого мы должны обеспечить наличие нужных людей на нужных местах", - заявил представитель HSBC в ответ на вопросы агентства.

Ранее сообщалось, что HSBC сокращает объемы найма в инвестиционно-банковском подразделении и не спешит искать замену сотрудникам, покинувшим свои места в последние месяцы. Bloomberg также сообщал, что банк стремится урезать траты и предписал инвестиционным банкирам сократить расходы на поездки, а также повысить их эффективность.