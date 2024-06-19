Тойода переназначен главой СД Toyota при рекордно низкой поддержке акционеров

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Акио Тойода был переназначен на пост председателя совета директоров Toyota Motor Corp. при рекордно низкой поддержке акционеров.

Кандидатура Тойоды, внука основателя компании, получила поддержку 71,93% голосов в ходе состоявшегося накануне собрания акционеров, сообщило в среду министерство финансов Японии. В прошлом году Тойоду поддержали около 85% акционеров, в 2022 году – более 95%, отмечает The Wall Street Journal.

Независимые международные консультанты Institutional Shareholder Services (ISS) и Glass Lewis рекомендовали акционерам голосовать против переназначения Тойоды, отмечая, в частности, выявленные проблемы с сертификацией автомобилей в Toyota, а также отсутствие независимости совета директоров.

Как сообщалось, ранее в этом месяце автопроизводитель приостановил продажи трех моделей автомобилей, произведенных в Японии, из-за проблем с сертификацией. Речь идет о моделях Corolla Fielder, Corolla Axio и Yaris Cross. При их тестировании использовались методы оценки безопасности пешеходов и пассажиров, не соответствующие правительственным стандартам.

Главный исполнительный директор Toyota Кодзи Сато получил поддержку 95,44% акционеров в ходе собрания во вторник.

Акции Toyota подорожали на 1,8% в среду. С начала этого года их стоимость выросла на 19,9%.