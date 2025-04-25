Председатель СД Toyota Motor хочет выкупить Toyota Industries за $42 млрд

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров японского автопроизводителя Toyota Motor Corp. Акио Тоёда сделал предложение о покупке Toyota Industries Corp. за 6 трлн иен ($42 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Сумма, которую бизнесмен готов заплатить за поставщика автозапчастей и производителя широкого ассортимента других промышленных товаров, превышает капитализацию компании на закрытие торгов в пятницу на 40%.

Toyota Industries получила предложение и сформировала специальный комитет для его оценки, сказали источники.

По словам собеседников агентства, Тоёда планирует оплатить покупку из собственных средств, а также привлечь кредиты от Mitsubishi UFJ Financial Group и других ведущих японских банков.

Тоёда владеет менее 1% Toyota Motor, тогда как Toyota Industries принадлежит 9,1% автопроизводителя, который в свою очередь владеет 38% Toyota Industries.

Toyota Industries была основана прадедом Акио Тоёды в 1890 году, Toyota Motor - его дедом в 1937 году. В настоящее время Toyota Motor является крупнейшим автопроизводителем в мире, ежегодно выпуская более 11 млн машин.