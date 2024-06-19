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Энергодар обесточен после атаки беспилотников

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Город Энергодар (Запорожская область), в которой расположена Запорожская АЭС (ЗАЭС), остался без электроэнергии из-за обстрела подстанции со стороны ВСУ, сообщили в среду представители администрации города.

"Причина аварийного отключения электроэнергии – попадание вражеских БПЛА по подстанции "Луч", - говорится в телеграм-канале администрации.

Специалисты работают над возобновлением подачи электроэнергии, добавили в администрации Энергодара.

ЗАЭС получает электроэнергию с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Феросплавная -1". Об их отключении не сообщалось. Последние удары непосредственно по территории ЗАЭС были зафиксированы 22 мая.

Энергодар Запорожская область Запорожская АЭС ЗАЭС
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