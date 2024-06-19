Возобновлено электроснабжение запорожского Энергодара после обстрела ВСУ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Электроснабжение Энергодара Запорожской области, нарушенное в результате обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ), возобновлено, сообщил в среду глава города Эдуард Сеновоз.

"Электроснабжение Энергодара, нарушенное атакой противника, восстановлено", - написал Сеновоз в своем телеграм-канале.

Ранее в среду в администрации города сообщили, что ВСУ атаковали подстанцию "Луч", от которой запитан Энергодар.

"Разбит ключевой объект инфраструктуры - подстанция "Луч", питающая город. Помимо прилетов БПЛА по подстанции, зафиксировано несколько артиллерийских прилетов вблизи высоковольтной линии", - пояснил мэр.

Пострадавших нет, добавил Сеновоз.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последние удары непосредственно по ее территории были зафиксированы 22 мая.

ЗАЭС получает электроэнергию с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Феросплавная -1". Об их отключении не сообщалось.