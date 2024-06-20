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ВЭБ предложил активнее использовать СПФС для сопровождения расчетов между РФ и Вьетнамом

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - ВЭБ предлагает активнее использовать систему передачи финансовых сообщений (СПФС) или альтернативные системы для сопровождения расчетов с Вьетнамом.

"Одним из важных вопросов, требующих решения, является развитие каналов межбанковских коммуникаций в условиях, когда возникла объективная необходимость производить трансграничные расчеты в национальных валютах. С этой целью мы предлагаем активнее использовать систему передачи финансовых сообщений Банка России или альтернативные системы для сопровождения расчетов между российскими (в том числе, ВЭБ.РФ) и вьетнамскими банками", - заявил в преддверии визита российской делегации во Вьетнам председатель ВЭБа Игорь Шувалов, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.

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Такая практика, по мнению Шувалова, улучшит перспективы реализации российско-вьетнамских инвестиционных и экспортных проектов. Он напомнил, что ВЭБ является одним из ключевых и старейших участников сотрудничества с Вьетнамом в кредитно-финансовой сфере.

По оценке Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБа), потенциал несырьевого неэнергетического экспорта из РФ во Вьетнам составляет порядка $480 млн в год, в том числе, более $36,5 млн - экспорт высокого передела. "Из перспективных направлений мы выделяем нефтехимическую продукцию, изделия из титана и других металлов, товары деревообработки, корма, рыбную продукцию", - сказал Шувалов.

Пользователями СПФС по итогам 2023 года были 556 организаций, более четверти из них (159) - нерезиденты из 20 стран. При этом иностранные участники в 2023 году направили финансовых сообщений в 2,2 раза больше, чем годом ранее, сообщал ЦБ.

Ранее регулятор публиковал подробный список участников СПФС на своем сайте, но он был скрыт в апреле 2022 года после новой волны санкций, в том числе в отношении крупнейших российских банков.

Игорь Шувалов ВЭБ Вьетнам
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