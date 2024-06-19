Путин прибыл во Вьетнам с визитом

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в Ханой, где у него состоятся переговоры со всем высшим руководством Вьетнама.

Это второй государственный визит президента России за последние два дня. Во Вьетнам Путин прилетел из КНДР, где у него также состоялись переговоры с руководителем республики Ким Чен Ыном.

В Ханое президент РФ встретится с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

Планируется, что в ходе переговоров будут обсуждаться "состояние и перспективы дальнейшего развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях". Также в планах "провести обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня".

В рамках визита планируется принять российско-вьетнамское совместное заявление, которое подтвердит принципы всеобъемлющего стратегического партнерства, существующего между нашими странами, также к подписанию подготовлено порядка 20 документов о сотрудничестве в различных областях.

Программой предусмотрено возложение венков к мемориалу павшим героям и мавзолею Хо Ши Мину. "Важным пунктом программы, отражающим связь многих поколений наших отношений, станет встреча нашего президента с выпускниками советских и российских вузов", - рассказал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В состав российской делегации на предстоящих во Вьетнаме переговорах входят глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр транспорта Роман Старовойт, министр энергетики Сергей Цивилев, глава Минюста Константин Чуйченко. Кроме того, президента будут сопровождать глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, замминистра обороны РФ Александр Фомин, директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. "Помимо этого гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Дмитриев, первый зампредседателя правления ВТБ Пьянов, "Зарубежнефть" - Кудряшов, Росатом - Лихачев, "Новатэк" - Михельсон, ВЭБ РФ - Шувалов", - сообщил Ушаков.