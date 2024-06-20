Путин удостоен высшей госнаграды КНДР

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, посетивший Пхеньян с государственным визитом, награжден орденом Ким Ир Сена, который является высшей госнаградой КНДР, сообщает радиостанция "Голос Кореи".

"ЦК Трудовой партии Кореи, Госсовет и Президиум Верховного народного собрания КНДР постановили наградить орденом Ким Ир Сена - высшим орденом КНДР - президента РФ Владимира Владимировича Путина", - говорится в сообщении.

Уточняется, что награда присвоена "за огромные заслуги в поднятии и развитии традиционных отношений добрососедства и братства, в том числе стратегических партнерских и союзнических отношений, за открытие новой страницы корейско-российской дружбы согласно велению нового времени".

Путин находился в КНДР с государственным визитом 18 и 19 июня. Как сообщалось, он назвал подписанный по итогам Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР прорывным документом, который позволит странам поднять взаимодействие на новый уровень.