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Генсек НАТО заявил о важности сплочения альянса на фоне договоренностей РФ и КНДР

Генсек НАТО заявил о важности сплочения альянса на фоне договоренностей РФ и КНДР
Фото: Omar Havana/Getty Images

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР требует от стран НАТО большей сплоченности, заявил журналистам в ходе визита в Канаду генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Авторитарные силы, такие как Россия, Северная Корея, Иран, Китай, все больше объединяются", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать договор.

По его словам, "этот договор о партнерстве демонстрирует, как они поддерживают друг друга".

Столтенберг подчеркнул, что "самым важным ответом должно стать укрепление НАТО и наше еще большее сплочение для защиты свободы и демократии", добавив, что к нему надо привлекать и те страны, которые не являются членами блока, но "разделяют наши ценности", в частности, Японию, Южную Корею, Австралию.

Генсек альянса выразил опасение, что подписание договора может позволить России способствовать развитию ядерной и ракетной программ КНДР.

При этом Столтенберг, упомянув о Китае, заявил, что Запад может ввести санкции против Пекина за то, что он поставляет Москве современные технологии, которые могут использоваться для производства вооружений.

Йенс Столтенберг КНДР Китай Иран
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