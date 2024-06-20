Президент Вьетнама заявил о неуклонном росте авторитета РФ в мире

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Позиции РФ на международной арене неуклонно укрепляются, заявил президент Вьетнама То Лам, открывая двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

"Вьетнам поздравляет Российскую Федерацию с достижением важных успехов. Под вашим руководством за последние два десятилетия, мы очень рады, что укрепляется политическая и социальная стабильность в России, активно развивается экономика, улучшается жизнь населения, позиции и авторитет России неуклонно растут на международной арене", - сказал То Лам.

Президент Вьетнама также поздравил российского коллегу с тем, что на прошедших президентских выборах он заручился абсолютной поддержкой населения, что, по его словам, свидетельствует об очень высоком уровне доверия народа страны как лично Путину, так и проводимому им курсу. "Я уверен, что этот курс является очень правильным и будет способствовать дальнейшему укреплению и развитию сильной и процветающей России", - заявил президент Вьетнама.

Он поблагодарил российского президента за теплые поздравления, которые получил, когда был избран президентом Вьетнама. "Наш народ и лично я придаем важное значение развитию отношений между нашими странами, и мы очень признательны за вашу поддержку в адрес отношений между нашими странами", - подчеркнул он.

То Лам также заявил, что Вьетнам помнит о поддержке России в борьбе Вьетнама за независимость.

"Мы всегда с благодарностью помним о бескорыстной помощи, поддержке, которую российский народ оказывал Вьетнаму в нашем деле борьбы за независимость", - сказал То Лам.

"Вьетнам проводит независимую и самостоятельную мирную внешнюю политику, а также диверсифицированную и многовекторную политику, но при этом мы придаем важное значение развитию традиционной дружбы с Россией и всеобъемлющего стратегического партнерства, считаем Россию одним из внешнеполитических приоритетов Вьетнама", - заявил он.

То Лам добавил, что рассчитывает на переговорах обсудить основные направления и темы в развитии всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией в интересах наших двух стран ради мира, развития сотрудничества в регионе и в мире.