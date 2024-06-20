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Путин и президент Вьетнама начали двусторонние переговоры

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и его вьетнамский коллега То Лам начали двусторонние переговоры.

Встреча проходит в Большом зале президентского дворца. Перед началом переговоров лидеры двух стран по традиции сфотографировались, пожимая руки на фоне национальных флагов, а также коротко пообщались.

После переговоров состоится церемония обмена подписанными документами и президенты сделают заявления для прессы.

С российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко, министр юстиции Константин Чуйченко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр транспорта Роман Старовойт, министр энергетики Сергей Цивилев, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава "Росатома" Алексей Лихачев, гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, гендиректор Зарубежнефти Сергей Кудряшов, председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Владимир Путин Вьетнам То Лам
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