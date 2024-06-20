Поиск

Honeywell купит поставщика технологий для авиации и обороны CAES Systems за $1,9 млрд

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Американская корпорация Honeywell International покупает поставщика технологий для аэрокосмической и оборонной отраслей CAES Systems за $1,9 млрд у инвесткомпании Advent International.

Как говорится в пресс-релизе Honeywell, сделка будет полностью оплачена денежными средствами.

CAES (ранее Cobham Advanced Electronic Solutions) разрабатывает и тестирует электронные решения - от антенных систем до коммуникационных сетей для авиационных и оборонных компаний. Компания имеет 13 предприятий в Северной Америки. Число ее сотрудников составляет более 2 тыс., в том числе это сотни инженеров.

"Сделка позволит улучшить решения Honeywell в области оборонных технологий на земле, в море, в воздухе и в космосе", - отмечается в пресс-релизе.

Покупка CAES положительно сказывается на скорректированной прибыли в расчете на акцию Honeywell по итогам первого полного года после приобретения компании. Стороны рассчитывают закрыть сделку во второй половине 2024 года.

Advent получила CAES в рамках сделки по покупке британской оборонной компании Cobham более чем за $5 млрд в 2020 году. В дальнейшем Advent выделила CAES в самостоятельную компанию, продав часть ее операций в сфере космических технологий компании Veritas Capital в 2023 году.

Honeywell International - многоотраслевая промышленно-технологическая корпорация, предоставляет услуги и решения в аэрокосмической и автомобильной отраслях, технологии управления административными, промышленными и жилыми зданиями, а также разрабатывает специальные материалы.

Акции Honeywell стабильны в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 1,5%.

Honeywell International CAES Systems Advent International
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Совет ЕС официально утвердит 14-й пакет санкций против РФ 24 июня

Совет ЕС официально утвердит 14-й пакет санкций против РФ 24 июня

ЕС согласовал на уровне постпредов 14-й пакет санкций против РФ

ЕС согласовал на уровне постпредов 14-й пакет санкций против РФ

Что случилось этой ночью: четверг, 20 июня

Генсек НАТО заявил о важности сплочения альянса на фоне договоренностей РФ и КНДР

Генсек НАТО заявил о важности сплочения альянса на фоне договоренностей РФ и КНДР

США уничтожили одного из высокопоставленных представителей ИГИЛ

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские удары по Рафаху разрушили почти три четверти его инфраструктуры

Израильские удары по Рафаху разрушили почти три четверти его инфраструктуры

Канада признала КСИР террористической организацией

Природные пожары разбушевались в нескольких регионах Греции

Природные пожары разбушевались в нескольких регионах Греции

Что произошло за день: среда, 19 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });