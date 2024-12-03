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Honeywell ухудшила годовые прогнозы после соглашения с Bombardier

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Американская корпорация Honeywell International объявила об урегулировании судебной тяжбы с производителем самолетов Bombardier Inc.

Bombardier требовала от Honeywell сотни миллионов долларов компенсации за переплату за заказанные двигатели HTF7000. Тяжба, длившаяся 2016 года, была завершена по соглашению сторон.

Также две компании заключили партнерское соглашение о совместной разработке различных авиационных технологий, включая авионику и двигатели. Ожидается, что совокупная выручка от такого партнерства может достичь $17 млрд.

"Это прекрасная возможность вместе создавать инновации и продвигать технологии следующего поколения", - сказал CEO и председатель совета директоров Honeywell Вимал Капур.

При этом соглашение потребует инвестиций и негативно скажется на финансовых показателях Honeywell в текущем году, предупредила компания. Прогноз скорректированной прибыли на 2024 год был понижен до $9,68-9,78 на акцию с $10,15-10,25 на бумагу, прогноз выручки - на $400 млн, до $38,2-38,4 млрд.

Honeywell International - многоотраслевая промышленно-технологическая корпорация, предоставляет услуги и решения в аэрокосмической и автомобильной отраслях, технологии управления административными, промышленными и жилыми зданиями, а также разрабатывает специальные материалы.

Honeywell Bombardier Вимал Капур
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