Президент Румынии выходит из борьбы за пост генсека НАТО

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил в четверг о решении выйти из борьбы за пост генсека НАТО, сообщают европейские СМИ.

По их данным, соответствующее объявление сделали румынские власти.

Таким образом, как отмечается в сообщениях, премьер Нидерландов Марк Рютте остался единственным претендентом на пост генсека Североатлантического альянса. При этом он заручился поддержкой лидеров всех стран НАТО, в том числе и Румынии.

Во вторник действующий глава альянса Йенс Столтенберг заявил, что члены НАТО близки к согласованию кандидатуры на пост генсека.

Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия согласились поддержать кандидатуру Рютте. Они вместе с Румынией оставались последними членами альянса, которые не выразили свою поддержку нидерландскому премьеру.

Срок полномочий Столтенберга на посту генсека альянса истекает в октябре.

Для избрания нового генсека НАТО требуется консенсус между лидерами всех стран-членов альянса.