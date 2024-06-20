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Число новостроек в США в мае снизилось до минимума с июля 2020 года

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Число домов, строительство которых было начато в США в мае, сократилось на 5,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,277 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в пресс-релизе министерства торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в апреле количество новостроек равнялось 1,352 млн, а не 1,36 млн, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа новостроек до 1,37 млн с объявленного ранее апрельского уровня, по данным Trading Economics.

Майское число новостроек является минимальным с июля 2020 года.

Строительство домов, рассчитанных на одну семью, в прошлом месяце уменьшилось на 5,2% и составило 982 тыс., что является минимумом с октября. Количество новых многоквартирных домов (включая апартаменты и кондоминиумы), более волатильный сегмент рынка, сократилось на 10,3% - до 278 тыс.

Число разрешений на строительство новых домов в мае снизилось на 3,8% - до 1,386 млн в пересчете на годовые темпы (минимум с июня 2020 года). Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 1,45 млн.

Количество разрешений на строительство домов на одну семью уменьшилось на 2,9%, до 949 тыс., многоквартирных домов - сократилось на 6,1%, до 382 тыс. - самого низкого уровня с мая 2017 года.

США
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