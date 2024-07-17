В США число новостроек в июне выросло сильнее прогноза

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В США количество домов, строительство которых было начато в июне 2024 года, выросло на 3% к маю и составило 1,353 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило Минторговли страны.

По пересмотренным данным, в мае количество новостроек равнялось 1,314 млн (сокращение на 4,6%), а не 1,277 млн (падение на 5,5%), как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа новостроек на 1,8% с объявленного ранее майского уровня - до 1,3 млн, по данным Trading Economics.

Строительство домов, рассчитанных на одну семью, в прошлом месяце уменьшилось на 2,2% и составило 980 тысяч. Количество новых многоквартирных домов (включая апартаменты и кондоминиумы), более волатильный сегмент рынка, подскочило на 22% - до 360 тысяч.

Число разрешений на строительство новых домов в июне выросло на 3,4% - до 1,446 млн в пересчете на годовые темпы (максимум за три месяца). Эксперты в среднем ожидали 1,4 млн.

Количество разрешений на строительство домов на одну семью уменьшилось на 2,3% - до 934 тысяч, многоквартирных домов - увеличилось на 19,2% и составило 460 тысяч.