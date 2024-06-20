Запасы нефти в США снизились на 2,55 млн баррелей за неделю

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,55 млн баррелей – до 457,1 млн баррелей. Об этом говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 2,28 млн баррелей и составили 231,23 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,73 млн баррелей до 121,64 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,6 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.