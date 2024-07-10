Запасы нефти в США снизились на 3,44 млн баррелей за неделю

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,44 млн баррелей - до 445,1 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 2,01 млн баррелей и составили 229,67 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 4,88 млн баррелей, до 124,61 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 500 тысяч баррелей.