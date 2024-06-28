Миллер заявил, что РФ вскоре станет самым крупным поставщиком газа в Китай

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Поставки российского газа в КНР по "дальневосточному" маршруту начнутся в 2027 году, подтвердил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, комментарий которого распространила компания.

"В 2027 году будет запущен "дальневосточный" маршрут на 10 млрд куб. м газа в год. С выходом "Силы Сибири" и "дальневосточного" маршрута на полную загрузку Россия станет самым крупным поставщиком газа в Китай", - сказал он.

Миллер напомнил: "Газпром" планомерно увеличивает поставки газа в КНР по "Силе Сибири". Уже в следующем году они достигнут проектной "полки". Газопровод выйдет на заданную экспортную производительность - 38 млрд куб. м газа в год".

Глава "Газпрома" заявил, что "российский газ востребован в Китае". "В 2023 году наши поставки в КНР на 700 млн куб. м превысили контрактные обязательства. В начале этого года мы продолжили обновлять исторические рекорды суточного экспорта китайским потребителям", - напомнил он.

По словам Миллера, лидером роста потребления газа в мире будет оставаться Китай. Он напомнил, что по ожиданиям экспертов, в том числе китайских, к середине века потребление газа в КНР удвоится.

"Безусловно, наши проекты в полной мере учитывают перспективы развития мирового энергетического рынка. Энергопотребление в мире будет увеличиваться. Это объективно связано с ростом населения, развитием экономик и ускоряющейся цифровизацией. По оценкам ведущих экспертов, к 2050 году потребление первичной энергии в мире вырастет на 20%. При этом природный газ благодаря своей эффективности, технологической доступности и экологичности будет самым востребованным энергоносителем. Его доля в мировом энергобалансе достигнет 26%, а по некоторым сценариям - будет даже выше", - уверены в российской корпорации.