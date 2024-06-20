Глава ФРБ Миннеаполиса усмотрел сигналы ослабления экономики США

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Последние статданные указывают на некоторое ослабление американской экономики, отметил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари.

"Мы видим некоторые признаки замедления", - сказал он в ходе выступления в Мичигане.

По его словам, в целом хорошая ситуация в экономике США стала приятным сюрпризом, однако сейчас дать прогноз на будущее "очень, очень сложно".

В ответ на вопрос о дальнейшей траектории процентных ставок Кашкари повторил свое заявление, сделанное ранее на этой неделе.

"Знаете, в чем суть того, что мы говорим? Все зависит от ситуации в экономике", - заявил он, добавив, что если инфляция окажется устойчивой, ставки останутся высокими на протяжении длительного времени.

По мнению Кашкари, инфляция вернется к целевым 2% в течение последующего года или двух.

Кашкари не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2024 году.