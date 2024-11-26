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Глава ФРБ Миннеаполиса считает, что ФРС в декабре рассмотрит снижение ставки

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари считает целесообразным рассмотреть вопрос дальнейшего снижения ключевой процентной ставки на декабрьском заседании Федеральной резервной системы .

"Это по-прежнему имеет смысл, - сказал он Bloomberg TV в ответ на вопрос, стоит ли регулятору понизить стоимость заимствований еще на четверть процентного пункта. - Сейчас, исходя из имеющихся данных, обсуждение снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре будет целесообразным".

По его словам, устойчивость экономики на фоне высоких ставок может говорить о том, что нейтральный уровень ставки - то есть уровень, при котором ставка не замедляет, но и не стимулирует экономический рост - может быть выше обычного.

"Сейчас я пытаюсь понять, насколько сильное понижающее давление мы оказываем на экономику и какова будет дальнейшая траектория инфляции", - сказал Кашкари.

Президент ФРБ Миннеаполиса сейчас не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытых рынках .

Федрезерв снизил ставку в общей сложности на 75 базисных пунктов за два последних заседания. Последнее в 2024 году заседание FOMC cостоится 17-18 декабря. До этого времени выйдут новые данные по инфляции и рынку труда.

FOMC ФРС США ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари
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