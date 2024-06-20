США встревожены возможностью передачи российских вооружений Северной Корее

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Вашингтоне обеспокоены возможностью того, что РФ может поставить КНДР вооружения, заявил на брифинге в четверг представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

"Это невероятно беспокоит. Это будет способствовать дестабилизации на Корейском полуострове", - сказал Миллер, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия "может предоставить вооружения Северной Корее".

"В зависимости от типа вооружений, это также может нарушить резолюции СБ ООН, которые Россия поддержала. В связи с этим мы продолжим работать с нашими союзниками в регионе - Южной Кореей, Японией и другими с целью реагирования на угрозу, которую представляет КНДР", - добавил он.

Ранее Путин сообщил, что не исключает поставок высокоточного оружия КНДР. Он отметил, что в дальнейшем Россия может заявить, что не контролирует дальнейшее использование этих вооружений - по примеру западных стран, поставляющих оружие Украине.

"Те, кто поставляет это оружие (высокоточное оружие западного производства, которое используется Украиной для обстрелов Белгорода) считают, что они с нами не воюют, но я и сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира, имея ввиду наши договоренности с Корейской Народно-Демократической республикой, и я этого не исключаю", - сказал российский президент.