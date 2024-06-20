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Президент РФ не исключил поставки высокоточного оружия КНДР

Президент РФ не исключил поставки высокоточного оружия КНДР
Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не исключает поставок высокоточного оружия КНДР, и отметил, что в дальнейшем Россия может по примеру западных стран, поставляющих оружие Украине, заявить, что не контролирует дальнейшее использование этих вооружений.

"Те, кто поставляет это оружие (высокоточное оружие западного производства, которое используется Украиной для обстрелов Белгорода - ИФ) считают, что они с нами не воюют, но я и сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира, имея ввиду наши договоренности с Корейской Народно-Демократической Республикой, и я этого не исключаю", - сказал Путин журналистам в четверг.

"Западники поставляют оружие Украине и говорят, а мы здесь дальше ничего не контролируем, и не важно как оно применяется. И мы так же можем сказать, поставили кому-нибудь что-нибудь, и дальше мы ничего не контролируем", - сказал президент РФ.

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