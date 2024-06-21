Посол Саудовской Аравии предостерег Израиль от конфликта с Ливаном

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Посол Саудовской Аравии в Великобритании Халид ибн Бандар аль-Сауд опасается, что потенциальный региональный конфликт Израиля с Ливаном может быстро перерасти в глобальный, пишет издание The National.

"Региональный конфликт не останется региональным, он станет международным очень быстро", - заявил Халид ибн Бандар аль-Сауд на конференции в Лондоне в четверг.

Он призвал Израиль и международное сообщество "осознать опасность, которая впереди".

По словам дипломата, для Израиля единственный путь - это завершение военной кампании в секторе Газа.

"Если все продолжит идти тем же путем, то на месте все станет гораздо хуже, чем сегодня", - отметил он.

Ранее в Армии обороны Израиля одобрили планы возможных наступательных действий в Ливане. В среду лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что в случае полноценного конфликта с Израилем движение благодаря своему арсеналу сможет атаковать любую часть израильской территории.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы.