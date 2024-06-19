Насралла пригрозил Кипру и обещал атаковать любую часть Израиля при обострении конфликта

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла в среду заявил, что в случае полноценного конфликта с Израилем движение благодаря своему арсеналу сможет атаковать любую часть израильской территории.

"Враг знает, что мы готовились к худшему (...) и что ни в одном месте нельзя будет избежать наших ракет", - цитируют западные СМИ слова Насраллы из телевизионного выступления.

Он отметил, что движение может атаковать цели в Средиземном море. При этом он предупредил Кипр, что если его власти продолжат предоставлять Израилю свои порты и аэродромы для военных учений, то "Хезболла" может счесть правительство Кипр участником конфликта.

Кроме того, Насралла упомянул обнародованную накануне съемку северной части Израиля с беспилотников "Хезболлы", отметив, что БПЛА удалось заснять Хайфу и ее окрестности. Он подчеркнул, что на данный момент "Хезболла" использовало лишь часть арсенала при обмене ударами с Израилем и приберегает новые образцы вооружений для более серьезных сражений. В свою очередь, по данным телеканала "Аль-Маядин", на видеозаписи "Хезболлы", в частности, виден облет дронами промышленного комплекса израильской оружейной компании Rafael Advanced Defense Systems, включая заводы, склады и испытательные полигоны; здесь производят и собирают элементы в том числе ПРО "Железный купол" и "Праща Давида".

После публикации видеозаписи начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что израильские военные готовятся противостоять таким вызовам. "Конечно, у нас есть более мощный потенциал, о котором, как я думаю, противник знает мало, и с которым он встретится, когда придет правильное время", - сказал он, выступая перед солдатами на батарее ПРО "Железный купол".

Накануне стало известно, что в ЦАХАЛ одобрили планы возможных наступательных действий в Ливане. Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские власти близки к решению "изменить правила игры против Ливана и "Хезболлы". Министр пригрозил, что в случае полноценной войны "Хезболлу" уничтожат, а Ливан понесет сильный ущерб. Но в среду телеканал "Аль-Арабийя" сообщил, что боевики "Хезболлы" запустили 15 реактивных и артиллерийских снарядов по казармам ЦАХАЛ в Кирьят-Шмоне на севере Израиля; ЦАХАЛ отвечал огнем артиллерии. Израильские военные также отчитались об ударах с самолетов по позициям "Хезболлы" для запуска ракет на юге Ливана.

Одновременно с тем в движении ХАМАС сообщали, что израильские танки, поддерживаемые боевыми самолетами и беспилотниками, продвинулись дальше на западе Рафаха на юге сектора. В группировке "Исламский джихад" заявляли, что ее бойцы под израильскими обстрелами продолжают сопротивляться ЦАХАЛ на западе Рафаха. Поступали и сообщения об артиллерийских ударах и интенсивной стрельбе в районе Аз-Зейтун в городе Газа. Врачи и ХАМАС также выступили с заявлением, что в районе Аль-Маваси на побережье, где находятся перемещенные лица и их палаточные лагеря, восемь палестинцев погибли в результате ударов, а многие бежали. В ЦАХАЛ в свой черед пояснили, что проверяют эту информацию.

Между тем египетские источники в разговоре с изданием "Аль-Араби аль-Джадид" опровергли сообщения, что Египет хочет отправить войска в сектор Газу на ограниченный период времени после отхода из анклава ЦАХАЛ. При этом издание ранее передавало, будто начальник генштаба египетских вооруженных сил Усама Аскар заявил израильскому и американскому коллегам, что египетские войска под эгидой ООН могут обеспечить безопасность КПП "Рафах" со стороны сектора Газа, а также других погранпереходов между сектором и Израилем и некоторых точек на побережье анклава. Однако египетских войск в городах и населенных районах сектора Газа не будет.

The Times of Israel напоминает, что члены правящей в Израиле коалиции - партии "Ликуд" во главе с премьером Биньямином Нетаньяху и "Оцма Йехудит" во главе с министром нацбезопасности Итамаром Бен-Гвиром - продолжают конфликтовать по ряду вопросов. В среду Нетаньяху призвал своих политических партнеров "взять себя в руки" и "отказаться от мелочной политики.

"Мы ведем войну на несколько фронтов, перед нами – огромные вызовы и сложные решения. Поэтому я решительно требую, чтобы все партнеры по коалиции владели собой и были на высоте положения", - приводит The Times of Israel слова премьера. Он добавил, что нужно концентрироваться на общих задачах – победить ХАМАС, спасти заложников, вернуть домой перемещенных лиц на севере и на юге страны.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 37 тыс. 396, раненых - 85 тыс. 523. За сутки погибли еще 24 человека, 71 получил ранения. Но в Минздраве Газы в этой статистике не делают различий между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.