Южная Корея выразит протест РФ в связи с договором между Москвой и Пхеньяном

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - МИД Южной Кореи вызовет посла России в стране, чтобы выразить протест в связи с новым договором, подписанным между Москвой и Пхеньяном, сообщает "Ренхап" со ссылкой на осведомленные источники.

Министерство иностранных дел вызовет российского посла Георгия Зиновьева, чтобы "изложить позицию Сеула по договору о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве"", подписанному между Москвой и Пхеньяном на саммите в среду, заявили собеседники агентства.

Отмечается, что ранее администрация президента Южной Кореи Юн Сок Еля осудила пакт как угрозу национальной безопасности и нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Сеул предупредил о негативном влиянии договора на отношения с Москвой.

Советник по национальной безопасности Чан Хо Чжин после заседания Совета национальной безопасности в четверг сообщил, что Сеул может пересмотреть свою позицию в отношении поставок оружия Украине.

Тем временем президент РФ Владимир Путин заявил, что Южной Корее не о чем беспокоиться в связи с заключением договора России и КНДР, так как он предусматривает военную помощь только в случае нападения на Москву и Пхеньян.

"Южной Корее, Республике Корея не о чем беспокоиться, потому что наша помощь в военной сфере в соответствии с договором, который мы подписали, возникает только в том случае, если в отношении одной из подписавших этот документ сторон будет осуществлена агрессия. Насколько мне известно, Республика Корея агрессию в отношении КНДР не планирует", - заявил Путин в ходе общения с журналистами в Ханое.

Он добавил: "А значит, бояться нашего сотрудничества в этой сфере нет никакой необходимости".