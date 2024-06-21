МИД Южной Кореи выразил российскому послу протест из-за договора РФ и КНДР

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Южнокорейский МИД вызвал посла России Георгия Зиновьева, чтобы выразить ему протест в связи с заключением договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, сообщает в пятницу Associated Press.

Заместитель главы МИД Ким Хон Гюн сообщил Зиновьеву, что с точки зрения Сеула любое сотрудничество, которое прямо или косвенно помогает КНДР наращивать военный потенциал, является нарушением резолюций СБ ООН.

Он заявил, что такое сотрудничество является угрозой для безопасности Южной Кореи, и предупредил, что оно будет иметь последствия для отношений Сеула и Москвы.

Зиновьев, по сообщению Associated Press, сказал, что передаст Москве позицию Сеула по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что южнокорейский МИД планировал вызвать посла, чтобы "изложить позицию Сеула по договору".

В четверг власти Южной Кореи осудили договор. Советник по национальной безопасности Чан Хо Чжин сообщил, что Сеул может пересмотреть свою позицию в отношении поставок оружия Украине в связи с его заключением.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Южной Корее не о чем беспокоиться, так как договор предусматривает военную помощь только в случае нападения на Москву и Пхеньян.

В среду Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Он пришел на смену основополагающим документам между РФ и КНДР, подписанным в 1961 году, в 2000 и 2001 годах.