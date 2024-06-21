Блинкен призвал израильских чиновников предотвратить эскалацию в отношениях с Ливаном

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с советником по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби и министром по стратегическим вопросам Роном Дермером обратил внимание, что следует принять меры, чтобы не допустить эскалации в отношениях с Ливаном.

Блинкен "подчеркнул важность недопущения дальнейшей эскалации с Ливаном и достижения дипломатического урегулирования, которое позволит израильским и ливанским семьям вернуться в свои дома", - говорится в распространенном американским Госдепортаментом сообщении о встрече.

В нем отмечается, что стороны также коснулись прекращения огня в Газе и освобождения заложников.

Госсекретарь "подчеркнул необходимость принятия дополнительных мер для увеличения объема гуманитарной помощи в Газе и разработки плана постконфликтного управления, безопасности и восстановления", подтвердив "твердую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля".

Как сообщалось, посол Саудовской Аравии в Великобритании Халид ибн Бандар аль-Сауд опасается, что потенциальный региональный конфликт Израиля с Ливаном может быстро перерасти в глобальный. По словам дипломата, для Израиля единственный путь - это завершение военной кампании в секторе Газа.

Ранее в Армии обороны Израиля одобрили планы возможных наступательных действий в Ливане. В среду лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что в случае полноценного конфликта с Израилем движение благодаря своему арсеналу сможет атаковать любую часть израильской территории.

Как сообщила накануне Times of Israel, встреча Блинкена с израильскими чиновниками пройдет на фоне очередной размолвки между странами, вызванной заявлением израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, что США воздерживаются от поставок оружия и боеприпасов в Израиль.

Телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник информировал, что советник президента США Амос Хохштейн, совершавший визиты в Израиль и Ливан, заявил премьер-министру Израиля на встрече, что его публичные комментарии были "непродуктивными" и абсолютно не соответствуют действительности".