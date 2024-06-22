Генсек ООН заявил, что Ливан не должен стать новой Газой

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что напряженность в районе границы Ливана и Израиля достигла опасной отметки и грозит региональным кризисом.

"Один безрассудный шаг, один просчет может повлечь катастрофу, которая выйдет далеко за пределы границы, и, прямо скажем, за грань воображения", - приводят западные СМИ слова генсека.

"Будем ясны: население региона, всего мира не может допустить, чтобы Ливан превратился в еще одну Газу", - подчеркнул Гутерриш.

Он призвал международное сообщество дать ясно понять: военного решения проблемы на израильско-ливанской границе нет, нужна деэскалация.

После нападения движения ХАМАС на Израиль и начала израильской военной операции в секторе Газа бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные ведут обстрелы позиций друг друга вдоль границы.

В пятницу глава МИД Катара Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани в ходе визита в Мадрид заявил, что лишь немедленное прекращение огня в секторе Газа позволит предотвратить ухудшение ситуации "на других фронтах". В то же время он отметил, что посредникам удалось достичь некоторых успехов в попытках добиться перемирия в Газе; в частности, прошел ряд встреч с руководством ХАМАС.

Между тем, сообщает The Jerusalem Post, в пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поставки оружия из США имеют ключевое значение для достижения победы над ХАМАС в секторе Газа и для предотвращения нового полномасштабного конфликта в Ливане. В то же время он вновь говорил о задержках с поставками оружия США Израилю: издание отмечает, что слова Нетаньяху могут быть связаны со сложностями в продаже истребителей F-15. Премьер сказал: "Я знаю о большом промедлении с поставками нужных боеприпасов и оружия. Я говорю не о F-35 и F-16 (...) я говорю о том, что нужно сейчас быстро для войны в Газе, и чтобы избежать войны в Ливане".

По его словам, израильские власти "начали видеть значительные проблемы несколько месяцев назад". Нетаньяху пояснил, что израильские власти пытались решить эти трудности с Белым домом непублично, но этот метод не сработал, поэтому премьер принял решение придать гласности эти сложности в отношениях стран.

Также, отмечает Ynet, Нетаньяху затронул тему послевоенного устройства Газы. Он озвучил планы провести демилитаризацию анклава, при содействии и поручительстве арабских стран сформировать здесь гражданскую администрацию, провести "дерадикализацию" с целью воспитать жителей не в духе противостояния Израилю.

Тем временем, по информации западных СМИ, израильские войска продолжали наносить удары в разных районах сектора Газа, уделяли особое внимание Рафаху на юге анклава и зоне вокруг Дейр-эль-Балаха в центре сектора, снова зачищали некоторые районы города Газа. Поступали сообщения, что израильские войска заняли центр, восток и юг Рафаха, а танки в данный момент прокладывают путь через западные и северные кварталы города. Палестинская сторона и ООН утверждают, что лишь на крайнем западе Рафаха остаются 100 тыс. человек: до начала израильского наступления в мае в городе укрывались свыше половины из 2,3 млн населения Газы. В Армии обороны Израиля в свой черед отчитались о высокоточных действиях в городе, где солдаты ведут ближний бой, ищут туннели, используемые неприятелем.