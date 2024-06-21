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Южная Корея может пересмотреть позицию относительно поставок вооружений Украине

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Южная Корея определит объем своих поставок оружия Украине, основываясь на позиции России в отношении Северной Кореи, сообщает "Ренхап" со ссылкой на представителя администрации президента Юн Сок Еля.

"Существуют различные варианты предоставления оружия, и наша позиция относительно недавних событий в отношениях между Россией и Северной Кореей зависит от того, как Россия будет подходить к ситуации в будущем", - цитирует агентство советника по национальной безопасности Чан Хо Чжина.

Как отмечает "Ренхап", среди рассматриваемого потенциального оружия - 155-мм артиллерийские снаряды, а также системы противовоздушной обороны, которые, по данным правительственных источников, необходимы Украине.

Днем ранее Чан Хо Чжин после заседания Совета национальной безопасности сообщил, что Сеул может пересмотреть свою позицию в отношении поставок оружия Украине в связи с подписанием между Россией и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

В ответ президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что Южная Корея не будет поставлять Украине летальное оружие, в противном случае Москва примет меры, которые не понравятся Сеулу.

"Что касается поставок летального оружия в зону боевых действий на Украину, то это было бы очень большой ошибкой, надеюсь, что этого не произойдет. Если это будет происходить, то тогда и мы будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи", - заявил президент РФ в ходе общения с журналистами в Ханое.

Южная Корея Украина Россия КНДР
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