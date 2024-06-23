Поставки оружия Киеву из Сеула зависят от военного сотрудничества РФ и КНДР

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Южная Корея не будет связана какими-либо ограничениями в отношении своей помощи Украине, если Россия предоставит КНДР высокоточное оружие, заявил начальник управления национальной безопасности администрации президента республики Чан Хо Чжин во время выступления по телевидению.

"Хотел бы подчеркнуть, что все зависит от того, что предпримет Россия, - сказал чиновник в эфире телеканала KBS. - Останется ли у нас хоть какая-то другая возможность, если Россия предоставит высокоточное оружие Северной Корее?"

Чан Хо Чжин сказал, что не только Южная Корея, но и Россия должны приложить усилия для улучшения двусторонних отношений.

"Если они хотят восстановить и продвинуть вперед корейско-российские отношения, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что российской стороне следует хорошенько подумать", - подчеркнул он.

"Ренхап" отмечает в связи с этим, что "заявление Чан Хо Чжина означает, что Южная Корея может предоставить Украине летальное оружие, если Россия перейдет черту".

Южная Корея заявила, что пересмотрит свою позицию по отказу от поставок оружия Украине после того, как президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который обязывает к взаимному сотрудничеству в области обороны и военно-технических технологий, напоминает агентство.