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Аудиторская компания KPMG увеличила годовую выручку на 5,4%

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Аудиторская компания KPMG International в 2024 финансовом году, который завершился 30 сентября, увеличила выручку на 5,4% - до $38,4 млрд, сообщается в ее отчетности.

Без учета изменения курсов обмена валют рост составил 5,1%.

Доход в сфере аудиторских услуг повысился на 6,4% (до $13,4 млрд), от оказания налоговых услуг - на 9,9% (до $8,7 млрд), от оказания консалтинговых услуг - на 2,4% (до $16,3 млрд).

Рост выручки в Северной и Южной Америке составил 4% (до $15,2 млрд), в Европе, Африке и на Ближнем Востоке - 9,4% (до $17,2 млрд). При этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель снизился на 1,6% (до $6 млрд).

В прошлом году KPMG анонсировала инвестиционный план на сумму $4,2 млрд, рассчитанный на три года. В 2024 финансовом году по этой программе было потрачено $1,7 млрд.

Численность персонала KPMG выросла за год на 1% - почти до 275,3 тысячи человек. Среди руководителей высшего звена (партнеры и директоры) 29,9% женщины, отмечается в сообщении. Компания нацелена на то, чтобы довести их долю до 33% в текущем фингоду.

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