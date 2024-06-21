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Дефицит британского бюджета в мае составил 15 млрд фунтов, ниже прогнозов

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Великобритания в мае зафиксировала дефицит бюджета в размере 15 млрд фунтов стерлингов ($18,95 млрд), говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).

Показатель увеличился на 0,8 млрд фунтов по сравнению с маем 2023 года, но оказался ниже среднего прогноза экономистов, ожидавших дефицит в размере порядка 15,7 млрд фунтов.

Доходы бюджета выросли на 1,5 млрд фунтов в годовом выражении до 85,1 млрд фунтов, расходы увеличились на 2,3 млрд фунтов до 100,1 млрд фунтов. В том числе расходы на обслуживание госдолга составили 8 млрд фунтов.

В апреле-мае общий объем новых госзаимствований составил 33,5 млрд фунтов, увеличившись на 0,4 млрд фунтов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Совокупный размер госдолга Великобритании (без учета заимствований госбанков) на конец мая составлял около 99,8% ВВП страны. Отношение госдолга к ВВП держится на рекордном уровне с начала 1960-х годов.

Великобритания
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