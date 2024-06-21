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SoftBank планирует создать "искусственный суперинтеллект" в 10 тыс. раз умнее человека

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Японская SoftBank намерена создать "искусственный суперинтеллект", который будет в 10 тыс. раз умнее человека, заявил глава компании Масаёси Сон в ходе годового собрания акционеров.

В центре этих усилий, скорее всего, будет чипмейкер Arm, в котором японской компании принадлежит около 90% акций, пишет Barron's.

Сон ранее заявлял, что SoftBank намерена предельно долго владеть максимально крупным пакетом бумаг Arm. Он надеется задействовать Arm в освоении сегментов робототехники, центров обработки данных и беспилотных автомобилей.

SoftBank купила Arm за $32 млрд в 2016 году, а в прошлом году вывела его на биржу Nasdaq. На закрытие торгов в четверг его капитализация составляла $168 млрд.

После покупки Arm японская компания пыталась включить в свой портфель американскую Nvidia Corp., сказал Сон в ходе собрания акционеров.

"Была одна тема: "Я купил Arm. А теперь я хочу купить вас, Nvidia", - заявил Сон.

Сделка оказалась безуспешной, и в 2019 году SoftBank продала долю в Nvidia. Японская компания могла бы заработать более $150 млрд, если бы ее сохранила.

В мае агентство Nikkei сообщало, что SoftBank создает подразделение в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и разработает прототип ИИ к весне следующего года.

SoftBank Arm Nvidia Япония
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