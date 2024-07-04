SoftBank решила сосредоточиться на инвестициях в ИИ

Обратного выкупа акций компания пока не планирует

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Японский конгломерат SoftBank будет отдавать приоритет инвестициям в искусственный интеллект (ИИ) и не планирует выкупать собственные акции в ближайшее время, заявил Financial Times главный финансовый директор компании Ёсимицу Гото.

Он назвал ИИ-сделки лучшим способом воспользоваться укрепившимся финансовым положением SoftBank.

"Мы считаем, что сейчас такое время, когда должны предприниматься шаги в сторону новых инвестиций, которые станут основой для будущего роста SoftBank Group", - отметил Гото.

FT в июне сообщала, что американская инвесткомпания Elliott Management сформировала долю более чем на $2 млрд в SoftBank и добивается от нее запуска обратного выкупа акций на $15 млрд.

По данным источников газеты, Elliott хочет объявления о buyback вместе с публикацией квартальной отчетности SoftBank в августе. Гото отказался комментировать переговоры с Elliott.

Основатель японской компании Масаёси Сон в ходе годового собрания акционеров в прошлом месяце назвал обратные выкупы мелочами и сказал, что прошлые инвестиции SoftBank были лишь разминкой перед новым ИИ-этапом.