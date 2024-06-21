Эстония закроет на два дня выезд из республики через погранпереход "Нарва"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Эстония закроет на субботу и воскресенье выезд из страны через погранпереход "Нарва", но оставит открытым направление из РФ в сторону республики, сообщил в пятницу департамент полиции и погранохраны (ДПП).

"Существенное замедление темпов работы российской пограничной службы вчера и сегодня привело к тому, что лица, пересекающие границу, часами ждут возможности пересечь границу", - сказал в пятницу начальник Управления пограничной службы Восточной префектуры Эрик Пургель.

По его словам, "нет никаких признаков того, что деятельность пограничного контроля России улучшится в ближайшем будущем".

Эстонские пограничники закрыли границу в Нарве в четверг вечером, оставив людей дожидаться утра. В своеобразной ловушке оказались, по данным СМИ, до тысячи человек.

В связи закрытием на выходные самого востребованного в республике КПП "Нарва", ДПП советует людям пересекать границу в направлении России через КПП в Койдула и Лахамаа в Юго-восточной Эстонии.

С 21 мая правительство Эстонии отменило круглосуточный режим работы погранперехода в Нарве, мотивировав это якобы небольшим числом желающих перейти границу. Однако это привело к длинным очередям на границе и обернулось неудобствами для людей.

В настоящее время в связи с реконструкцией КПП на российской стороне в Ивангороде автобусное сообщение закрыто и людям приходится пересекать границу пешком.

Правительство республики сообщало, что в воскресенье въезд в Эстонию будет закрыт с 9:30 до 12:30 для проведения парада Победы на прилегающей к КПП Петровской площади.