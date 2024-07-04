Российская таможня и пограничники усилили службу на границе с Эстонией из-за очередей

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Пункт пропуска "Ивангород" (Ленинградская область) на границе России и Эстонии перегружен, сообщает в четверг пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ), таможня и пограничники из-за этого работают в усиленном режиме.

"Среднесуточное количество физических лиц, пересекающих таможенную границу в МАПП "Ивангород", значительно превышает проектную суточную пропускную способность пешеходной составляющей пункта пропуска, - говорится в сообщении. - Таможенная и пограничная службы России работают в усиленном режиме",

Ранее в СЗТУ сообщали, что установленная пропускная способность "Ивангорода" - 7 тысяч человек в сутки.

Ситуацию ведомство объясняет несколькими причинами: "В первую очередь (она вызвана - ИФ) решениями эстонской стороны в одностороннем порядке ограничить время работы сопредельного пункта пропуска "Нарва-1" с круглосуточного на сокращенный режим ежедневно с 07:00 до 23:00 и закрыть пешеходный пункт пропуска "Нарва-2" ("Парусинка"). На увеличение пассажиропотока также значительно влияет и закрытие Финляндией пунктов пропуска на российско-финляндской границе".

Таможня просит учитывать эту информацию при планировании пересечения границы и выбирать альтернативные маршруты через автомобильные пункты "Шумилкино" (на эстонской стороне - "Лахамаа") и "Куничина Гора" ("Койдула"). Они работают ежедневно в круглосуточном режиме.

С июня желающие перейти границу России и Эстонии через Ивангород-Нарву жалуются на нетипично большие очереди. По информации из тематических групп в соцсетях, в этот период пересечение границы занимает в среднем четыре-шесть часов, в отдельные дни - больше восьми часов.

Ранее погрануправление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области предупредило о перегруженности пешеходного погранперехода Ивангород - Нарва по выходным, праздникам и в отдельные часы по будням.

В настоящий момент пересечь границу с Эстонией в Ленинградской области можно только в пешем порядке. Автомобильная составляющая пункта пропуска закрыта на реконструкцию с 1 февраля.