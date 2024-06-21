Нидерланды с одной из стран-партнеров согласовали поставку ЗРК Patriot Украине

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Нидерланды и еще одна страна планируют совместно поставить Украине зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает в пятницу NL Times со ссылкой на министра обороны страны Кайсу Оллонгрен.

"Нидерланды объединились с другой страной для поставки ЗРК Patriot Украине", - сообщаетиздание.

О каком именно государстве идет речь, Оллонгрен не уточнила.

Оллонгрен отметила, что Нидерландам удалось собрать достаточно частей системы, чтобы сформировать полноценный комплекс для поставки Киеву.

Кроме того, глава Минобороны Нидерландов выразила поддержку решению Румынии о передаче Украине ЗРК Patriot и сообщила, что США работают над тем, чтобы предоставлять больше поддержки Киеву.

Накануне власти Румынии приняли решение передать Киеву одну систему ЗРК Patriot.

В апреле премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предложил закупить системы Patriot у союзников для последующей поставки Киеву.