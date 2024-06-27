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Украине могут передать снимаемые с вооружения в Израиле комплексы Patriot

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Власти США обсуждают возможность передачи Украине ЗРК Patriot, которые Израиль планирует снять с вооружения, сообщает в четверг Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

"Окончательного решения нет. Речь идет о возможной передаче до восьми комплексов Patriot, что позволило бы Киеву значительно нарастить возможности по противостоянию российским авиаударам", - пишет газета.

В публикации отмечается, что в апреле в Израиле объявили, что намерены снять с вооружения восемь батарей Patriot, эксплуатирующихся уже более 30 лет. Вместо них планируется использовать более современные ЗРК.

При этом Израиль не торопится со снятием батарей с вооружения из-за опасений масштабного конфликта с ливанской группировкой "Хезболла", подчеркивает Financial Times.

"Четыре собеседника газеты отметили, что хоть и обсуждается возможность передачи восьми батарей, на практике может получиться, что не все они окажутся на Украине", - говорится в статье.

Источники издания считают, что в случае достижения соглашения, Израиль продаст Patriot обратно в США, а затем Вашингтон сможет передать эти комплексы Украине.

Издание поясняет, что речь идет о ЗРК Patriot более ранней модификации, нежели большинство тех, которые западные страны ранее передавали Киеву. Тем не менее, у израильских Patriot больше радиус действия, чем у последующих модификаций.

Собеседники Financial Times признали, что "главный вопрос заключается в том, готов ли Израиль ухудшить отношения с Россией, с которой периодически у него возникают партнерские отношения".

Газета напоминает, что до сих пор Израиль отклонял все запросы Киева на предоставление средств ПВО.

Patriot Израиль США Украина
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