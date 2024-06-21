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Зампомощника госсекретаря США по израильско-палестинским делам уходит в отставку

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Заместитель помощника госсекретаря США по израильско-палестинским делам Эндрю Миллер заявил в пятницу, что принял решение покинуть эту должность, сообщает The Washington Post.

"Миллер сообщил коллегам в пятницу, что он решил оставить пост", - сообщает газета.

Он назвал причиной решения то, что из-за работы редко виделся с семьей.

"Восьмимесячная война в секторе Газа стала всепоглощающей. Миллер сказал коллегам, что если бы не это, он бы предпочел остаться на своей работе и бороться за то, во что он верит, в том числе там, где он не согласен с политикой администрации", - пишет издание.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ израильские военные начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

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