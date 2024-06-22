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ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об украинских атаках по территории трех муниципалитетов.

"Ряд населенных пунктов Белгородской области подвергся атакам ВСУ с помощью БПЛА. По предварительным данным, во всех случаях обошлось без пострадавших", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

По информации губернатора, в хуторе Климовое Борисовского района в результате атаки дрона-камикадзе поврежден частный дом - выбиты окна, посечены кровля и фасад.

В Грайворонском городском округе повреждения зафиксированы в четырех населенных пунктах. В селе Пороз повреждены частное домовладение - выбиты окна, посечены кровля и надворные постройки - а также один легковой автомобиль. В селе Безымено в административном здании повреждена крыша. В селе Новостроевка-Вторая сгорело частное домовладение. В селе Головчино поврежден легковой автомобиль.

Вновь подверглось атакам дронов село Муром Шебекинского городского округа. В результате атак двух беспилотников обрушена крыша и повреждена внутренняя отделка частного дома.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
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