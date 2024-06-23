Один человек погиб и трое ранены из-за атаки дронов ВСУ на город Грайворон

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинских дронов на город Грайворон, один человек погиб и трое пострадали.

"ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе нанесли удар по городу Грайворон. Дрон атаковал парковку возле многоквартирного дома. (...) погиб мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда бригады скорой помощи", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его данным, еще один дрон атаковал центр города, пострадали два мирных жителя, они доставлены в районную больницу.

"В результате атаки третьего беспилотника на балконе многоквартирного дома пострадала женщина, бригада скорой оказала ей медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась", - добавил губернатор.

В результате атаки в многоквартирном доме повреждено остекление, повреждения получили несколько автомобилей и магазин, уточнил Гладков.