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Десятки человек погибли на севере сектора Газа из-за израильских ударов

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В результате израильских ударов по окрестностям города Газа в субботу погибли не менее 39 человек, сообщает Associated Press.

Директор больницы Аль-Ахли в городе Газа Фадель Наем заявил агентству, что число погибших может возрасти. Спасатели продолжают поиски выживших на месте израильского удара в районе лагеря перемещенных лиц Шати.

Ранее в субботу в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что истребители нанесли удары по двум объектам ХАМАС в районе города Газа.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС напала на Израиль. В ответ израильские власти начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Газа Израиль ХАМАС ЦАХАЛ
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