Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 июня

Сербия передала Киеву оружие на 800 млн евро, над Брянской областью сбили 30 дронов, Бельгия победила Румынию на Евро-2024

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Объем экспорта боеприпасов из Сербии на Украину через третьи страны составил около 800 млн евро, сообщила Financial Times. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что сумма "в целом точная" и соответствует данным за два-три года.

- Польша рассматривает возможность закрытия всех пропускных пунктов на границе с Белоруссией, заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

- Брянская область ночью подверглась атакам беспилотников, силами ПВО перехвачено и уничтожено 30 дронов, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

- В результате израильских ударов по окрестностям города Газа погибли не менее 39 человек, сообщило AP. Число погибших может возрасти. Спасатели ведут поиски выживших.

- Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, осужденный на Украине, освобожден и вскоре прибудет в Москву. Освобождение стало возможно благодаря ходатайству патриарха Русской православной церкви Кирилла.

- Футболисты сборной Бельгии со счетом 2:0 победили команду Румынии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.