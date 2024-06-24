Греческий сухогруз получил повреждения в результате атаки йеменских хуситов

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Принадлежащий Греции сухогруз Transworld Navigator под флагом Либерии подвергся атаке йеменских хуситов, члены экипажа травмированы, судно повреждено, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Сухогруз продолжил движение по ранее намеченному маршруту, сообщает CENTCOM.

"Это продолжающееся злонамеренное и безрассудное поведение (...) хуситов угрожает региональной стабильности и жизни моряков в Красном море и Аденском заливе", - заявило командование, предупредив, что "будет продолжать действовать совместно с партнерами, чтобы привлечь хуситов к ответственности и снизить их военный потенциал".

Военный представитель хуситов Яхья Сари сообщил, что "военно-морские силы Вооруженных сил Йемена (YAF) провели вторую операцию по уничтожению судна Transworld Navigator в Красном море с использованием беспилотного летательного аппарата, в результате чего судно получило прямое попадание".

Сари также сказал, что были выпущены несколько крылатых ракет по судну Stolt Sequoia в Индийском океане, отметив, что "цели операции были достигнуты".

По его словам, "операции были проведены после того, как компании-владельцы двух судов нарушили запрет на вход в порты оккупированной Палестины".

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море.